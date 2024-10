Nations League: Pareggio a Reti Inviolate tra Scozia e Portogallo (Di martedì 15 ottobre 2024) La quarta giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League si è conclusa con un Pareggio senza Reti tra Scozia e Portogallo. La partita, disputata a Glasgow, ha visto entrambe le squadre lottare duramente per conquistare i tre punti, ma alla fine nessuna delle due è riuscita a sbloccare il risultato. Scozia : Prestazioni di Gilmour e McTominay Tra i protagonisti della gara ci sono stati i centrocampisti del Napoli Billy Gilmour e Scott McTominay. Entrambi hanno giocato per l’intera durata della partita, offrendo solidità e presenza fisica a centrocampo. In particolare, McTominay, ex Manchester United, è andato vicino al gol nei primi minuti del match con un colpo di testa, ma il portiere portoghese Diogo Costa ha respinto la sua conclusione, negando alla Scozia la possibilità di portarsi in vantaggio. Terzotemponapoli.com - Nations League: Pareggio a Reti Inviolate tra Scozia e Portogallo Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) La quarta giornata del Gruppo 1 della Lega A disi è conclusa con unsenzatra. La partita, disputata a Glasgow, ha visto entrambe le squadre lottare duramente per conquistare i tre punti, ma alla fine nessuna delle due è riuscita a sbloccare il risultato.: Prestazioni di Gilmour e McTominay Tra i protagonisti della gara ci sono stati i centrocampisti del Napoli Billy Gilmour e Scott McTominay. Entrambi hanno giocato per l’intera durata della partita, offrendo solidità e presenza fisica a centrocampo. In particolare, McTominay, ex Manchester United, è andato vicino al gol nei primi minuti del match con un colpo di testa, ma il portiere portoghese Diogo Costa ha respinto la sua conclusione, negando allala possibilità di portarsi in vantaggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rrahmani come Ronaldo - McTominay e Gilmour sperano ancora : gli azzurri in Nations League - . La Scozia è ferma ad un solo punto in classifica e rischia di scendere direttamente in Lega B. Rrahmani, però, ha rubato la scena con una serpentina in area di rigore, che ha ricordato molto Ronaldo il Fenomeno. E a tempo scaduto, Cristiano Ronaldo protesta con l’arbitro che non ha concesso il calcio d’angolo dopo i 4 minuti di recupero. (Spazionapoli.it)

Highlights Scozia-Portogallo 0-0 - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - HIGHLIGHTS SCOZIA-PORTOGALLO The post Highlights Scozia-Portogallo 0-0, Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights e i gol di Scozia-Portogallo, sfida valevole per la quarta giornata di Nations League 2024/2025. Cristiano Ronaldo e compagni si fanno preferire a Glasgow, ma nonostante una partita all’attacco non riescono a trovare il gol della ... (Sportface.it)

Highlights e gol Svizzera-Danimarca 2-2 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Ecco le azioni salienti. (@TheYoroEra) October 15, 2024 The post Highlights e gol Svizzera-Danimarca 2-2: Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il tutto nel giro di un minuto. twitter. com/e8sDjflL7C — ballerstopkbjv (@ballerstopkbjv) October 15, 2024 Gol di Isaksen in nazionale nella gara contro la Svizzera pic. (Sportface.it)