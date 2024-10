Milano, gare truccate in favore Ernst&Young: perquisizioni in Regione Lombardia (Di martedì 15 ottobre 2024) La Guardia di finanza di Milano ha eseguito martedì mattina perquisizioni in Regione Lombardia nell’ambito di un’inchiesta per turbativa d’asta della Procura europea Eppo. L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Sergio Spadaro e Giordano Baggio, riguarderebbe una serie di gare vinte dal colosso della consulenza Ernst&Young. Lapresse.it - Milano, gare truccate in favore Ernst&Young: perquisizioni in Regione Lombardia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Guardia di finanza diha eseguito martedì mattinainnell’ambito di un’inchiesta per turbativa d’asta della Procura europea Eppo. L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Sergio Spadaro e Giordano Baggio, riguarderebbe una serie divinte dal colosso della consulenza Ernst&Young.

