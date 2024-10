Secoloditalia.it - Migranti, la Ue esalta il modello Italia-Albania. Von der Leyen zittisce il Pd: “Una lezione…”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle stesse ore in cui partiva la prima nave verso Tirana e il Pd e la sinistra gridavano alla deportazione, allo spreco di soldi, al flop del trasferimento dei primi 16, ieri la presidente della Commissione Ue, quella “di sinistra” che però copia la destra, Ursula von der, si mostrava entusiasta dele dell’avvio dell’operazione. Al punto da sbilanciarsi: “Dobbiamo fare anche noi così”. Povera Schlein, povero Conte, povero Fratoianni, zittiti da Bruxelles, non dalla sezione di FdI di Colle Oppio., Von dere ilNelle politiche migratorie Ue “dovremmo continuare a esplorare possibili modi per procedere per quanto riguarda l’idea di sviluppare hub di rimpatrio al di fuori dell’Unione, soprattutto in vista di una nuova proposta legislativa sul rimpatrio.