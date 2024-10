Meloni: “Manovra, finiamola qui”. E convoca d’urgenza Tajani e Salvini (Di martedì 15 ottobre 2024) Il blitz della premier Giorgia Meloni ha preso forma domenica sera, con una mossa che ha sorpreso il panorama politico. A riferirlo è Giuseppe Colombo su Repubblica. In un vertice tenuto segreto, la Premier ha convocato Matteo Salvini, Antonio Tajani e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per discutere la legge di bilancio, nonostante le coperture economiche siano ancora in fase di definizione. L’obiettivo? Accelerare i tempi e lanciare un segnale di compattezza alla maggioranza, evitando che le tensioni interne proseguano. La sfida delle coperture e le tensioni interne Al centro del dibattito, fra gl altri argomenti, ci sono gli extraprofitti delle banche: da un lato la Lega spinge per la tassa, dall’altro Forza Italia la rifiuta, temendo ripercussioni su Mediolanum, istituto legato alla famiglia Berlusconi. Thesocialpost.it - Meloni: “Manovra, finiamola qui”. E convoca d’urgenza Tajani e Salvini Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il blitz della premier Giorgiaha preso forma domenica sera, con una mossa che ha sorpreso il panorama politico. A riferirlo è Giuseppe Colombo su Repubblica. In un vertice tenuto segreto, la Premier hato Matteo, Antonioe il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per discutere la legge di bilancio, nonostante le coperture economiche siano ancora in fase di definizione. L’obiettivo? Accelerare i tempi e lanciare un segnale di compattezza alla maggioranza, evitando che le tensioni interne proseguano. La sfida delle coperture e le tensioni interne Al centro del dibattito, fra gl altri argomenti, ci sono gli extraprofitti delle banche: da un lato la Lega spinge per la tassa, dall’altro Forza Italia la rifiuta, temendo ripercussioni su Mediolanum, istituto legato alla famiglia Berlusconi.

