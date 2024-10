Manovra, Gasparri insiste su lavoro e sostenibilità: “Standard più rigorosi per i partner commerciali” (Di martedì 15 ottobre 2024) Gasparri rimarca la necessità di un approccio più rigoroso alla sostenibilità lavorativa e ambientale, sottolineando l’importanza di politiche fiscali e commerciali per favorire un futuro più equo L'articolo Manovra, Gasparri insiste su lavoro e sostenibilità: “Standard più rigorosi per i partner commerciali” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, Gasparri insiste su lavoro e sostenibilità: “Standard più rigorosi per i partner commerciali” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024)rimarca la necessità di un approccio più rigoroso allalavorativa e ambientale, sottolineando l’importanza di politiche fiscali eper favorire un futuro più equo L'articolosu: “piùper i” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tensioni nella maggioranza. Manovra 2025 - caccia alle risorse. Gasparri : gli estimi non si toccano - Il quadro prenderà forma nei prossimi giorni, con l’ipotesi di convocare il Cdm per il 14 ottobre, quando dovrebbe essere pronto il Documento programmatico di bilancio con le principali linee di intervento della manovra, che l’Europa attende entro il 15 ottobre. Il resto è letteratura”. . Dopodiché le banche, proprio mettendosi a disposizione per trovare una soluzione, hanno incaricato l’Abi di ... (Quotidiano.net)

Manovra : Gasparri - ‘priorità assoluta per Fi e tutto il governo’ - L'articolo Manovra: Gasparri, ‘priorità assoluta per Fi e tutto il governo’ sembra essere il primo su CalcioWeb. Roma, 28 ago. . A nostro avviso, le entrate fiscali consentono di prolungare per un altro anno il taglio del cuneo fiscale, determinando un aumento dei salari reali dei lavoratori e delle famiglie italiane”. (Calcioweb.eu)

Manovra : Gasparri - 'priorità assoluta per Fi e tutto il governo' - Roma, 28 ago. "Per Forza Italia è necessaria un'attenzione alle pensioni minime. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Adnkronos) - "La manovra economica è una priorità assoluta per tutto il centrodestra, per il governo e per Forza Italia. . A nostro avviso, le entrate fiscali consentono di prolungare per un altro anno il taglio del cuneo fiscale, ... (Liberoquotidiano.it)