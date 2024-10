Manovra 2025, verso bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa. Meloni: “Su extraprofitti più coraggio della sinistra” (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Attesa per il Consiglio dei ministri delle 20 che dovrebbe approvare la Manovra da 25 miliardi per il 2025, il decreto fiscale e il Documento di bilancio per l'Europa. Oltre a un decreto ministeriale per la revisione delle accise. Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50% e i tagli del 5% ai ministeri. Dalle banche previsti 3-4 miliardi, potrebbe essere posticipata al 2026 la restituzione dei crediti d'imposta dovuti dallo Stato. Tajani afferma: 'Niente nuove tasse’. “Noi più coraggiosi della sinistra sulle banche”, rivendica Meloni che conferma: “Poste resta in mani italiane. Il ministro Schillaci annuncia più risorse per la sanità: possibili oltre 3 miliardi. Monito di Mattarella: “Basta divari territoriali per il Servizio sanitario. Il welfare è il pilastro del nostro modello sociale”. Meloni accelera, pronta la Manovra. Quotidiano.net - Manovra 2025, verso bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa. Meloni: “Su extraprofitti più coraggio della sinistra” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Attesa per il Consiglio dei ministri delle 20 che dovrebbe approvare lada 25 miliardi per il, il decreto fiscale e il Documento di bilancio per l'Europa. Oltre a un decreto ministeriale per la revisione delle accise. Si vala proroga neldelal 50% e i tagli del 5% ai ministeri. Dalle banche previsti 3-4 miliardi, potrebbe essere posticipata al 2026 la restituzione dei crediti d'imposta dovuti dallo Stato. Tajani afferma: 'Niente nuove tasse’. “Noi piùsisulle banche”, rivendicache conferma: “Poste resta in mani italiane. Il ministro Schillaci annuncia più risorse per la sanità: possibili oltre 3 miliardi. Monito di Mattarella: “Basta divari territoriali per il Servizio sanitario. Il welfare è il pilastro del nostro modello sociale”.accelera, pronta la

