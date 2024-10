Lanazione.it - L’Oratorio di San Ranieri. La cappella in rovina al Pozzale diventerà un centro culturale. Sos fondi per finire il restauro

(Di martedì 15 ottobre 2024) La storia deldi San, lasettecentesca che segna simbolicamente l’ingresso nella frazione del, è la storia di chi getta il cuore oltre l’ostacolo per dare vita, e corpo, a un sogno. Per realizzare un progetto che va oltre il sé, la persona del protagonista, perché il suo obiettivo è nutrire la vita di una comunità. L’associazione senza scopo di lucro La Costruenda ha comprato dalla Curia empolese la cappellina di San, come viene chiamata comunemente la chiesa, con un progetto ben preciso in mente: trasformarla in un piccolo, ma vitale,. Per immaginare di trasformare la pericolantein un luogo di cultura e incontro ci sono voluti tutto l’entusiasmo e il coraggio dei soci de La Costruenda, ma così hanno fatto e ora che ilè ben avviato c’è da superare un ultimo ostacolo, assai pratico. Servono sponsor.