LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket in DIRETTA: gli emiliani cercano i primi punti (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per la terza giornata di Eurolega 2024 tra Virtus Segafredo Bologna e Zalgiris Kaunas. Gli emiliano vogliono conquistare la prima vittoria e i conseguenti due punti nella seconda uscita stagionale davanti al proprio pubblico. Nella partita del 4 ottobre, che aprì la stagione regolare dei bianconeri e dell’Anadolu Efes, fu il team di Shane Larkin a prevalere per 76-67. Dopodiché c’è stata la trasferta a Villeurbanne, dove il finale di partita non ha strizzato l’occhio a Banchi e compagni. I rivali odierni hanno conquistato una pesante vittoria nella prima partita contro il molto quotato Barcellona, imponendosi per 74-67 davanti ai propri tifosi. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket in DIRETTA: gli emiliani cercano i primi punti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match valido per la terza giornata di2024 traSegafredo. Gli emiliano vogliono conquistare la prima vittoria e i conseguenti duenella seconda uscita stagionale davanti al proprio pubblico. Nella partita del 4 ottobre, che aprì la stagione regolare dei bianconeri e dell’Anadolu Efes, fu il team di Shane Larkin a prevalere per 76-67. Dopodiché c’è stata la trasferta a Villeurbanne, dove il finale di partita non ha strizzato l’occhio a Banchi e compagni. I rivali odierni hanno conquistato una pesante vittoria nella prima partita contro il molto quotato Barcellona, imponendosi per 74-67 davanti ai propri tifosi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Ora arriva questa trasferta di altissimo livello contro un’altra squadra che punta ad arrivare in fondo al torneo. Il risultato in diretta live di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE ... (Sportface.it)

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : trasferta infuocata in Grecia - Inizio del match previsto alle 20:15 italiane al Peace&Friendship Stadium di Atene (Grecia), con la diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201) e quella streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. L’EA7 Emporio Armani si è sbloccata in Eurolega venerdì scorso vincendo in casa contro il Paris Basketball (79-74) grazie ad i punti decisivi di Shavon Shields (21) e di Nikola Mirotic ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : larga vittoria per la nazionale azzurra - doppietta per Di Lorenzo - 54? Gooooooooooooooooool, Di Lorenzo di testa su assist di Raspadori su punizione, Italia-Israele 2-0. 76? Ricordiamo il record, è terzo della generazione Maldini ad essere in nazionale maggiore, mai accaduto in Italia. 13? Retegui spreca una grande occasione davanti al portiere, tiro troppo centrale. (Oasport.it)