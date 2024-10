Gaeta.it - L’importanza del lavoro sostenibile: un obiettivo comune per le generazioni in azienda

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’attuale panorama lavorativo, la questione della sostenibilità si palesa come uncruciale per le imprese, coinvolgendo direttamente tutte lepresenti all’interno delle organizzazioni. Cinque diverse, ognuna con proprie caratteristiche e valori, interagiscono in un contesto lavorativo in continua evoluzione, dove la tecnologia gioca un ruolo decisivo. Recenti dichiarazioni di Gianluca Perin, country general manager di Generali Italia, durante l’evento “: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica“, hanno messo in lucedi armonizzare questi fattori per raggiungere undavvero. La sfida della coesistenza generazionale nelNelle organizzazioni attuali, la presenza di cinquedistinte crea un ambiente lavorativo particolarmente dinamico.