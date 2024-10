Leghe europee e calciatori contro la Fifa per il calendario: reclamo alla Commissione UE|Estero (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 15:51:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’associazione delle Leghe europee e FifPro Europe, il sindacato dei calciatori, insieme a LaLiga hanno presentato reclamo alla Commissione dell’Unione Europea contro la Fifa per abuso di posizione dominante nell’imposizione del calendario delle partite internazionali 2025-2026, con particolare riferimento al Mondiale per Club 2025 e al Mondiale 2026.IL COMUNICATO I sindacati dei calciatori e le Leghe presentano un reclamo alla Commissione Europea per l`imposizione del calendario internazionale delle partite da parte della Fifa 1. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 15:51:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’associazione dellee FifPro Europe, il sindacato dei, insieme a LaLiga hanno presentatodell’Unione Europealaper abuso di posizione dominante nell’imposizione deldelle partite internazionali 2025-2026, con particolare riferimento al Mondiale per Club 2025 e al Mondiale 2026.IL COMUNICATO I sindacati deie lepresentano unEuropea per l`imposizione delinternazionale delle partite da parte della1.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Fifpro e le Leghe europee contro la Fifa : reclamo alla Commissione europea - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ... (Webmagazine24.it)

La Fifpro e le Leghe europee contro la Fifa : reclamo alla Commissione europea - (Adnkronos) – La Fifpro Europe e le Leghe Europee, che rappresentano i sindacati dei calciatori e le Leghe nazionali europee, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione Europea contro la Fifa per la sua condotta in merito all'imposizione del calendario internazionale delle partite, comprese le decisioni relative alla Coppa del Mondo per […]. (Periodicodaily.com)

La Fifpro e le Leghe europee contro la Fifa : reclamo alla Commissione europea - Sul tavolo l'eccessivo numero di partite e le decisioni arbitrarie del massimo organo di governo del calcio internazionale La Fifpro Europe e le Leghe Europee, che rappresentano i sindacati dei calciatori e le Leghe nazionali europee, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione Europea contro la Fifa per la sua condotta in […]. (Sbircialanotizia.it)