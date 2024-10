Lampedusa, sbarchi migranti: arrivati in mille in 24 ore (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 48 i migranti sbarcati, all’alba, a Lampedusa dove, ieri nell’arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. IN questo momento, all’hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri mattina erano stati trasferiti 233 migranti. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha organizzato lo spostamento di 220 persone con il traghetto di linea verso Porto Empedocle, mentre nel pomeriggio altri 168 migranti saranno imbarcati su un volo dell’Oim diretto a Milano. VIDEO DEL GIORNO: The tower has caught the rocket!!pic.twitter.com/CPXsHJBdUh — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024 L'articolo Lampedusa, sbarchi migranti: arrivati in mille in 24 ore proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 48 isbarcati, all’alba, adove, ieri nell’arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. IN questo momento, all’hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri mattina erano stati trasferiti 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha organizzato lo spostamento di 220 persone con il traghetto di linea verso Porto Empedocle, mentre nel pomeriggio altri 168saranno imbarcati su un volo dell’Oim diretto a Milano. VIDEO DEL GIORNO: The tower has caught the rocket!!pic.twitter.com/CPXsHJBdUh — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024 L'articoloinin 24 ore proviene da Dayitalianews.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti : sbarchi a Lampedusa - arrivati in mille in 24 ore - Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di 220 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nel pomeriggio, altri 168 verranno imbarcati su un volo Oim per Milano. (Quotidiano.net)

Sbarchi no stop a Lampedusa : arrivati mille migranti in 36 ore - . Per oggi, la prefettura di Agrigento ha. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. . Sono 48 i migranti sbarcati, all'alba, a Lampedusa dove, ieri nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. (Agrigentonotizie.it)

Migranti in Albania - è iniziato il primo trasferimento da Lampedusa - Despite the promises that the Albanian port of Shengjin and a former military base in Gjader would be running on August 1st, 2024, the reality on the ground is very different. This aerial view shows a main compound of the Italian-run migrant centre in the port of Shengjin, on July 29, 2024. (Photo by ADNAN BECI / AFP) A Lampedusa c’è stata una selezione delle persone da trasferire che, ... (Quotidiano.net)