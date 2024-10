La storia di Alessandro, a 51 anni ancora docente precario: “Senza garanzie, 1500 euro inadeguati per impegno e responsabilità. Il lavoro sommerso non viene pagato” (Di martedì 15 ottobre 2024) Alessandro Gaia, 51 anni, insegnante di sostegno a Sorso, racconta la sua esperienza di precarietà nella scuola. Con otto anni di servizio alle spalle, Gaia ha vissuto la frustrazione di contratti a termine e la difficoltà di costruire un futuro stabile. L'articolo La storia di Alessandro, a 51 anni ancora docente precario: “Senza garanzie, 1500 euro inadeguati per impegno e responsabilità. Il lavoro sommerso non viene pagato” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Gaia, 51, insegnante di sostegno a Sorso, racconta la sua esperienza di precarietà nella scuola. Con ottodi servizio alle spalle, Gaia ha vissuto la frustrazione di contratti a termine e la difficoltà di costruire un futuro stabile. L'articolo Ladi, a 51: “per. Ilnon” .

Casa a prima vista - i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1 - 3 milioni - Chi sono i gemelli Jacopo e Gaia di 23 anni che cercavano attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni a Casa a prima vista L'articolo Casa a prima vista, i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Attico a Roma - budget 1 - 3 milioni di euro”. Casa a prima vista : Jacopo e Gaia - 23 anni e pubblico incredulo - Nell’episodio di lunedì 7 ottobre, gli acquirenti si chiamano Jacopo e Gaia, sono gemelli di 23 anni di Frosinone e hanno una richiesta molto specifica per i tre agenti Blasco, Nadia e Corrado: un attico o piano alto in zona Parioli con un budget di 1 milione e 300 mila euro. Gaia e Jacopo a Case a prima vista, pubblico scatenato “Voglio vedere dove vogliono arrivano”, ha detto Nadia ... (Thesocialpost.it)

Casa a prima vista - Jacopo e Gaia a 23 anni si presentano con 1 - 3 milioni : ecco di chi sono figli - E, soprattutto, cifre per le quali appare piuttosto peculiare rivolgersi al format televisivo. Ovviamente non è così, trattasi soltanto di black-humor. Ma tant'è. Eccentrici a dir poco. Jacopo studia Giurisprudenza con "l'obiettivo di diventare avvocato o magistrato"; da par suo Gaia è determinata a seguire la carriera di papà, il quale lavora come team manager in una scuderia motociclistica. (Liberoquotidiano.it)