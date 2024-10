La Sicilia tra siccità, razionamento e acqua gialla: l’emergenza e il modello Dubai (Di martedì 15 ottobre 2024) I Siciliani (e non solo loro) che quotidianamente viaggiano da tutta Italia o dall’Europa verso l’aeroporto internazionale di Catania-Fontanarossa “Vincenzo Bellini” assistono ormai da tempo a uno spettacolo che non rende giustizia a una Regione così bella. Basta guardare fuori dal finestrino di un qualsiasi aeroplano, a pochi minuti dall’inizio delle manovre per “circumnavigare” l’Etna e cominciare la discesa verso la pista d’atterraggio, per avere un quadro, assolutamente parziale, di quello che stanno vivendo i Siciliani. Intorno ai campi – pochi – rimasti, la Sicilia diventa sempre più arida. La siccità è rappresentata da una distesa giallastra di terre assettate di una pioggia sempre meno frequente e di un’acqua che sta diventando sempre più difficile da trovare. Lettera43.it - La Sicilia tra siccità, razionamento e acqua gialla: l’emergenza e il modello Dubai Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ini (e non solo loro) che quotidianamente viaggiano da tutta Italia o dall’Europa verso l’aeroporto internazionale di Catania-Fontanarossa “Vincenzo Bellini” assistono ormai da tempo a uno spettacolo che non rende giustizia a una Regione così bella. Basta guardare fuori dal finestrino di un qualsiasi aeroplano, a pochi minuti dall’inizio delle manovre per “circumnavigare” l’Etna e cominciare la discesa verso la pista d’atterraggio, per avere un quadro, assolutamente parziale, di quello che stanno vivendo ini. Intorno ai campi – pochi – rimasti, ladiventa sempre più arida. Laè rappresentata da una distesastra di terre assettate di una pioggia sempre meno frequente e di un’che sta diventando sempre più difficile da trovare.

