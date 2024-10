La ex campionessa di nuoto ha scelto di parlare in tv, a "Ballando con le stelle", della sua battaglia con i disturbi alimentari: della sofferenza psicologica e di come li ha superati (Di martedì 15 ottobre 2024) Uno dei momenti più toccanti della terza settimana di Ballando con le stelle 2024 è il racconto a cuore aperto di Federica Pellegrini. Un viaggio indietro nel tempo a quando era una teen-ager ed era alla ricerca della perfezione in ogni singolo ambito della sua vita: «Dovevo essere la prima della classe a scuola, a nuoto». Un periodo complicato, in cui ha sofferto anche di bulimia. Iodonna.it - La ex campionessa di nuoto ha scelto di parlare in tv, a "Ballando con le stelle", della sua battaglia con i disturbi alimentari: della sofferenza psicologica e di come li ha superati Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Uno dei momenti più toccantiterza settimana dicon le2024 è il racconto a cuore aperto di Federica Pellegrini. Un viaggio indietro nel tempo a quando era una teen-ager ed era alla ricercaperfezione in ogni singolo ambitosua vita: «Dovevo essere la primaclasse a scuola, a». Un periodo complicato, in cui ha sofferto anche di bulimia.

