La diretta Instagram di Sonia Bruganelli: “Di cosa mi sono pentita” (Di martedì 15 ottobre 2024) Sonia Bruganelli qualche ora fa ha tenuto una lunga diretta su Instagram dove ha risposto a varie domande dei suoi follower. Lo ha fatto struccata e con una tuta grigia e questo è stato un po’ un deja-vu, ma andiamo avanti. La produttrice in diretta ha ricordato le sue passate partecipazioni televisive. “Al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi sono stata un’opinionista volutamente fuori dalle righe e questo lo rifarei altre centomila volte in quel modo. Magari meno grezza. Il mezzo televisivo come tutti gli altri mezzi vanno prima conosciuti, prima di poter dare il meglio. So di essere stata scelta anche per il mio carattere e per la mia modalità di non saper contare fino a dieci prima di rispondere. A questo giro a Ballando con le Stelle, ndr invece ci sto provando a essere diversa“. “Quando si va in televisione siamo tutti un po’ costruiti. Biccy.it - La diretta Instagram di Sonia Bruganelli: “Di cosa mi sono pentita” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 15 ottobre 2024)qualche ora fa ha tenuto una lungasudove ha risposto a varie domande dei suoi follower. Lo ha fatto struccata e con una tuta grigia e questo è stato un po’ un deja-vu, ma andiamo avanti. La produttrice inha ricordato le sue passate partecipazioni televisive. “Al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosistata un’opinionista volutamente fuori dalle righe e questo lo rifarei altre centomila volte in quel modo. Magari meno grezza. Il mezzo televisivo come tutti gli altri mezzi vanno prima conosciuti, prima di poter dare il meglio. So di essere stata scelta anche per il mio carattere e per la mia modalità di non saper contare fino a dieci prima di rispondere. A questo giro a Ballando con le Stelle, ndr invece ci sto provando a essere diversa“. “Quando si va in televisione siamo tutti un po’ costruiti.

