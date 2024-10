La corte di cassazione annulla la condanna del giudice Capuano per corruzione: rinvio alla corte d’appello (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nei recenti sviluppi giudiziari che hanno coinvolto il giudice Alberto Capuano, la sesta sezione penale della corte di cassazione ha deciso di annullare la sentenza di condanna emessa nel 2019, rinviando il caso alla corte d’appello di Roma. Questa decisione segna un momento cruciale in un’accusa di corruzione che ha avuto una forte risonanza mediatica e che ha suscitato interesse sia tra gli operatori del diritto sia tra il pubblico. Il caso Capuano e le accuse di corruzione Alberto Capuano, all’epoca dei fatti in servizio presso la sede distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, si trovava coinvolto in un’inchiesta anticorruzione condotta dalla procura di Roma. La sua condanna, risalente al 3 luglio 2019, è stata il risultato di un’indagine che ha messo in luce presunti illeciti legati a pratiche corruttive nel sistema giudiziario. Gaeta.it - La corte di cassazione annulla la condanna del giudice Capuano per corruzione: rinvio alla corte d’appello Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nei recenti sviluppi giudiziari che hanno coinvolto ilAlberto, la sesta sezione penale delladiha deciso dire la sentenza diemessa nel 2019, rinviando il casodi Roma. Questa decisione segna un momento cruciale in un’accusa diche ha avuto una forte risonanza mediatica e che ha suscitato interesse sia tra gli operatori del diritto sia tra il pubblico. Il casoe le accuse diAlberto, all’epoca dei fatti in servizio presso la sede distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, si trovava coinvolto in un’inchiesta anticondotta dprocura di Roma. La sua, risalente al 3 luglio 2019, è stata il risultato di un’indagine che ha messo in luce presunti illeciti legati a pratiche corruttive nel sistema giudiziario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morti nella Rsa di Offagna - Leopoldo Wick di nuovo a processo : la Corte di Cassazione infatti ha accolto il ricorso - ASCOLI Leopoldo Wick, l'infermiere sospettato per alcune morti di anziani nella Rsa di Offida dovrà essere di nuovo processato. L'ha deciso ieri la Cassazione che con la sua sentenza... (Corriereadriatico.it)

Autonomia differenziata : domani Oliviero in Corte di Cassazione per depositare i quesiti referendari - Il Consiglio regionale della Campania è capofila in questa battaglia di dignità. . Domani mattina il Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, in qualità di delegato alla presentazione della delibera per la Regione Campania, si recherà alla Corte di Cassazione per depositare i due quesiti referendari per l’abrogazione della legge sull’Autonomia differenziata. (Casertanotizie.com)

Cassazione - concerto Banda Carabinieri per oltre un secolo di servizio dell’Arma nella Corte - Un repertorio di oltre un’ora di musica, dai classici a brani contemporanei da Ennio […]. Messaggio del presidente Mattarella: "Arma Carabinieri riferimento per la Corte e per intera comunità" Concerto della Banda dell’Arma dei carabinieri nell’aula magna della Cassazione per rendere omaggio al servizio che i militari svolgono da oltre un secolo all’interno della Corte (VIDEO). (Sbircialanotizia.it)