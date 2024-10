La Cina che accerchia Taiwan e la Corea del nord pronta alla guerra col sud (Di martedì 15 ottobre 2024) Le crisi nell’Indo-Pacifico, dalla penisola Coreana allo Stretto di Taiwan, sono ormai drammaticamente connesse con quello che succede in Europa, con sviluppi che rischiano di port Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La Cina che accerchia Taiwan e la Corea del nord pronta alla guerra col sud Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le crisi nell’Indo-Pacifico, dpenisolana allo Stretto di, sono ormai drammaticamente connesse con quello che succede in Europa, con sviluppi che rischiano di port Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taiwan è accerchiata - la Cina invia 153 aerei da guerra come monito contro le spinte indipendentiste - L'articolo Taiwan è accerchiata, la Cina invia 153 aerei da guerra come monito contro le spinte indipendentiste sembra essere il primo su LA NOTIZIA. Secondo Jung-tai “le esercitazioni della Cina non solo influenzano il vicinato di Taiwan, ma hanno riflessi anche sull’intero diritto di navigazione internazionale e sullo spazio aereo e marittimo, attirando così l’attenzione di altri Paesi”. (Lanotiziagiornale.it)

Taiwan - cosa aspettarsi dopo le ultime esercitazioni militari della Cina - Taiwan potrebbe essere vulnerabile a un blocco navale prolungato anche per la dipendenza quasi totale dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. Ci si riferisce a quando accaduto tra il 29 novembre 1948 e 31 gennaio 1949. Il piano sembra farsi sempre più inclinato, anche se tra i taiwanesi non si registrano segnali di panico o eccessiva preoccupazione. (Lettera43.it)

La Cina accerchia Taiwan e mobilita 125 aerei e 17 navi : soffiano nuovi venti di guerra? Usa pronti ad un Ucraina-bis - Non deve senz'altro passare sotto silenzio la notizia diffusa nei giorni scorsi e reperibile su tutti i principali siti di informazione nazionali e internazionali. Come si spiega questa scelta? Scelta che, oltretutto, desta . La Cina di XI Jinping ha mobilitato aerei e navi da guerra intorno a Taiwan. (Ilgiornaleditalia.it)