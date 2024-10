La Barba al Palo – Sognando i Maldini (Di martedì 15 ottobre 2024) TRAPANI (ITALPRESS) – Il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, dopo Italia-Israele, si sofferma sul debutto in azzurro di Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, due leggende del calcio italiano e della Nazionale. L’attaccante del Monza è pronto a scrivere altre pagine di una “Storia infinita”. ic/ari/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - La Barba al Palo – Sognando i Maldini Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) TRAPANI (ITALPRESS) – Il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, dopo Italia-Israele, si sofferma sul debutto in azzurro di Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare, due leggende del calcio italiano e della Nazionale. L’attaccante del Monza è pronto a scrivere altre pagine di una “Storia infinita”. ic/ari/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

