Jonas Eidevall tecnico dell’Arsenal Women si dimette

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 11:44:15 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:, allenatore, si è dimesso dopo il pessimo inizio di stagione del club. Lo svedese ha trascorso più di tre anni all’Emirates, durante i quali ha portato la squadra a due successi in Coppa di Lega. Tuttavia, la sconfitta per 5-2 in Champions League della scorsa settimana contro il Bayern Monaco e la sconfitta per 2-1 di sabato in casa contro i rivali del titolo WSL, il Chelsea, hanno suscitato un’ondata di critiche che hanno portato alla sua decisione di lasciare questa mattina. Dichiarazione del club:— Arsenal femminile (@ArsenalWFC) 15 ottobre 2024 Il vice allenatore Renee Slegers subentrerà ad interim.