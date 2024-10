Italia-Albania, l’Ue sta già studiando la “lezione”: “Valutiamo come cambiare la legge sui rimpatri” (Di martedì 15 ottobre 2024) Non una generica apertura, ma un modello cui fare riferimento anche nell’ottica di una modifica della normativa europea. Nel briefing con la stampa i portavoce della Commissione europea hanno dato ulteriori dettagli rispetto alle parole di Ursula von der Leyen sul modello Italia-Albania. La presidente della Commissione Ue, nella lettera inviata ai leader degli Stati membri in vista del Consiglio europeo, a proposito del protocollo siglato dal nostro governo con Tirana ha scritto che “saremo anche in grado di trarre lezioni da questa esperienza nella pratica”. I portavoce hanno spiegato che Bruxelles sta “valutando” la possibilità di rendere “giuridicamente possibile” espellere dall’Ue migranti irregolari verso Paesi terzi diversi dal Paese di origine. Si tratta di creare “hub per i rimpatri” destinati ai migranti irregolari in Paesi terzi, in attesa di poterli rimpatriare. Secoloditalia.it - Italia-Albania, l’Ue sta già studiando la “lezione”: “Valutiamo come cambiare la legge sui rimpatri” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Non una generica apertura, ma un modello cui fare riferimento anche nell’ottica di una modifica della normativa europea. Nel briefing con la stampa i portavoce della Commissione europea hanno dato ulteriori dettagli rispetto alle parole di Ursula von der Leyen sul modello. La presidente della Commissione Ue, nella lettera inviata ai leader degli Stati membri in vista del Consiglio europeo, a proposito del protocollo siglato dal nostro governo con Tirana ha scritto che “saremo anche in grado di trarre lezioni da questa esperienza nella pratica”. I portavoce hanno spiegato che Bruxelles sta “valutando” la possibilità di rendere “giuridicamente possibile” espellere dalmigranti irregolari verso Paesi terzi diversi dal Paese di origine. Si tratta di creare “hub per i” destinati ai migranti irregolari in Paesi terzi, in attesa di poterliare.

