Il Napoli ha avuto lo sviluppo: addio piccoletti e palleggio, ci sono i giganti e gioca in verticale

La Gazzetta con Vincenzo D'Angelo analizza lo sviluppo fisico e tattico del Napoli con Antonio Conte. Scrive la Gazzetta dello Sport: C'era una volta il Napoli dei piccoletti. Quello che si esaltava con la tecnica individuale, con il fraseggio di prima e palla a terra. Che coinvolgeva tutti nella manovra, a partire dal portiere. Quello che trasformò un esterno offensivo in centravanti letale, capace di riscrivere la storia del club. Erano gli anni di Maurizio Sarri e il Napoli dispensava bellezza in giro per l'Italia, trascinato dalle invenzioni di Dries Mertens e Lorenzo Insigne e dai tagli alle spalle della difesa di Callejon.

