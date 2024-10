Ilfattoquotidiano.it - “Il mio pene è troppo curvo per avere rapporti con mia moglie”: uomo chiede 12 mila euro all’assicurazione per la malattia di La Peyronie (o Clinton Kink) ma non ottiene nulla

(Di martedì 15 ottobre 2024) Voleva che la compagnia di assicurazioni pagasse per intero il suo intervento alma Mr W, così viene identificato, ha perso la causa. La storia la racconta il Daily Mail. L’soffre di una condizione chiamatadi La, che causa la curvatura delquando è in erezione. “L’induratio penis plastica (Ipp) odi Laconsiste in un’alterazione dei corpi cavernosi delche portano al recurvatum penis (incurvamento del). La comparsa di una placca a carico dell’albuginea, l’involucro che riveste l’organo, ne determina una vera e propria deformazione“, si legge sul sito dell’ospedale San Donato.