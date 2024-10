Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo prende le misure: "Un buon pari, potevamo vincere"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la prima vittoria in campionato (contro il Termoli), arriva anche il primo punto in trasferta per il. Su un campo ostico come quello di Sora (per i laziali altro 1-1 in casa, il terzo consecutivo), contro un avversario ferito dopo la batosta di Ancona. Ma i biancoverdi sono scesi al Claudio Tomei senza timori reverenziali, soffrendo nel primo tempo, ma poi nella ripresa sono usciti fuori riuscendo a strappare un punto importante che serve per continuare la serie positiva che dura da due giornate. A gonfiare la rete per i fidardensi il giovane Antonio Cotugno, al primo gol in campionato dopo quello in Coppa Italia, casalingo, contro lo United Riccione.