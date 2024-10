Tvpertutti.it - Grande Fratello, scatta il bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez VIDEO

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo essersi «annusati» a lungo, finalmente trato il. I due concorrenti si sono lasciati molto andare nel corso di questi giorni all'interno della casa del. Dopo che l'ex velina di Striscia la Notizia ha chiarito di non voler avere alcun tipo di relazione con Lorenzo Spolverato, recentemente protagonista di uno sfondone, ha riscoperto un certo interesse per l'ex tentatore di Temptation Island. Durante la puntata del GF di lunedì 14 ottobre 2024, i due hanno avuto modo di confrontarsi e di palesare il reciproco interesse anche in diretta nazionale. Nel momento in cui la diretta su Canale 5 è terminata, i due si sono lasciati andare, sta di fatto chesi sono baciati. Iltraaldopo diretta Trato il