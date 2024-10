Gli album da ascoltare (Di martedì 15 ottobre 2024) Da Moon music dei Coldplay a Keep Holly alive della Mutant Academy. Le recensioni della stampa straniera. Leggi Internazionale.it - Gli album da ascoltare Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Da Moon music dei Coldplay a Keep Holly alive della Mutant Academy. Le recensioni della stampa straniera. Leggi

Coldplay - Shawn Mendes - Tananai : gli album che non vediamo l’ora di ascoltare a ottobre 2024 - . Lamante Shawn Mendes – Shawn (18 ottobre): Il nuovo album di Shawn Mendes, intitolato “Shawn”, è stato scritto e prodotto negli ultimi due anni da Mendes, attraverso numerose sessioni e location, insieme a un piccolo gruppo di collaboratori tra cui Scott Harris, Mike Sabath, Eddie Benjamin, Nate Mercereau, Ethan Gruska, Amy Allen e Chris Thile. (Metropolitanmagazine.it)

Cinque album bellissimi da ascoltare a settembre - The 1974 Live Recordings offre ai fan 417 brani inediti di Bob Dylan dal vivo oltre a nuove note di copertina a cura della giornalista e critica Elizabeth Nelson. Il cofanetto è completato da due Blu-ray che contengono il film Heart Like A Hand Grenade, 35 minuti di live dei Green Day alla BBC e un nuovo documentario inedito: 20 Years of American Idiot. (Panorama.it)