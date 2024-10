Francis Ford Coppola a Roma, il regista riceve Lupa capitolina in Campidoglio (Di martedì 15 ottobre 2024) Il celebre regista italo-americano Francis Ford Coppola ha ricevuto oggi nella sala consiliare del Campidoglio la Lupa capitolina. L’onorificenza più importante che possa essere insignita dalla città di Roma gli è stata consegnata direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha tenuto a sottolineare l’importanza del legame che unisce il maestro della cinematografia mondiale con l’Italia e la Capitale. Il regista è stato omaggiato ieri anche dal ministero della Cultura con la consegna delle chiavi di Cinecittà. Prima della cerimonia, Gualtieri ha ricevuto Coppola all’esterno del Campidoglio, per poi accompagnarlo in un giro dell’edificio offrendogli una vista unica sui fori dai balconi e dalle finestre del municipio. Lapresse.it - Francis Ford Coppola a Roma, il regista riceve Lupa capitolina in Campidoglio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il celebreitalo-americanoha ricevuto oggi nella sala consiliare della. L’onorificenza più importante che possa essere insignita dalla città digli è stata consegnata direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha tenuto a sottolineare l’importanza del legame che unisce il maestro della cinematografia mondiale con l’Italia e la Capitale. Ilè stato omaggiato ieri anche dal ministero della Cultura con la consegna delle chiavi di Cinecittà. Prima della cerimonia, Gualtieri ha ricevutoall’esterno del, per poi accompagnarlo in un giro dell’edificio offrendogli una vista unica sui fori dai balconi e dalle finestre del municipio.

Festa del Cinema di Roma - Francis Ford Coppola protagonista della preapertura con "Megalopolis" - La Festa del Cinema anticipa il taglio del nastro con una preapertura d'eccezione. Nella serata di lunedì 14 ottobre, infatti, gli iconici Studi di Cinecittà, grazie al Ministero della Cultura, ospiteranno l’anteprima italiana di Megalopolis, l’opera più recente del maestro Francis Ford Coppola... (Romatoday.it)

