E’ uscito il nuovo brano di OZONOTRE | Somebody Told You

(Di martedì 15 ottobre 2024)Glitornano dopo i successi della scorsa estate, con unsingolo dal titoloYou. Gliovvero il produttore Tony Sansone e la cantante Noemi Garbo, da diversi anni propongono brani inediti con le belle sonorità della dance anni ’80 e ’90 ma con uno sguardo alla modernità. NelYou, Sansone affianca il bimbo che è in ognuno di noi, con il “se stesso” più adulto, facendoli dialogare insieme, come se fossero due persone diverse. Il grande dice al piccolo: «qualcuno ti ha detto di non fermarti adesso», cioè alle prime “salite” che la vita ti mette davanti inevitabilmente. Ma, quel “qualcuno”, non è altro che la parte adulta del bimbo, già presente fin dai suoi primi anni e che lo fa andare avanti nel suo percorso di vita, guidandolo fin dalla tenera età.