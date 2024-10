Dote scuola-merito: aperto il bando per gli studenti eccellenti della Lombardia (Di martedì 15 ottobre 2024) Torna la Dote scuola - merito, il contributo che Regione Lombardia destina agli studenti che nell'anno scolastico 2023-2024 hanno conseguito brillanti risultati e finalizzato a sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica o le spese di Sondriotoday.it - Dote scuola-merito: aperto il bando per gli studenti eccellenti della Lombardia Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Torna la, il contributo che Regionedestina agliche nell'anno scolastico 2023-2024 hanno conseguito brillanti risultati e finalizzato a sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica o le spese di

Libri di testo e dotazioni tecnologiche - in Lombardia riaperto il bando ‚ÄúDote Scuola-Merito‚ÄĚ. Domande dal 15 ottobre - La Regione Lombardia ha riaperto il bando per la Dote Scuola - Merito, un'iniziativa destinata agli studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti nell'anno scolastico 2023-2024. L'articolo Libri di testo e dotazioni tecnologiche, in Lombardia riaperto il bando ‚ÄúDote Scuola-Merito‚ÄĚ. Il contributo mira a sostenere le spese legate all'acquisto di libri, attrezzature tecnologiche o iscrizioni a ... (Orizzontescuola.it)

