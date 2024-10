Dal piccolo assuntore, allo spacciatore: in manette un 22enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'indagine nata in strada, tra le aree segnalate dalla collettività per presunto spaccio di droga. I carabinieri della stazione di Conselve dopo aver fermato nei mesi scorsi più di un assuntore di hashish e marijuana sono riusciti a risalire al fornitore e l'11 ottobre l'hanno arrestato. Si Padovaoggi.it - Dal piccolo assuntore, allo spacciatore: in manette un 22enne Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'indagine nata in strada, tra le aree segnalate dalla collettività per presunto spaccio di droga. I carabinieri della stazione di Conselve dopo aver fermato nei mesi scorsi più di undi hashish e marijuana sono riusciti a risalire al fornitore e l'11 ottobre l'hanno arrestato. Si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal piccolo assuntore, allo spacciatore: in manette un 22enne - Con un'indagine "in strada" i carabinieri della stazione di Conselve sono arrivati ad identificare un giovane residente a Cona (Venezia). Nella perquisizione sequestrati 80 grammi di droga ... (padovaoggi.it)

Serata da sballo in auto per 4 ragazzi: una 20enne porta marijuana per tutti, beccata dalla Polizia - SENIGALLIA Serata in “fumo” per quattro ragazzi che si erano appartati con 33 grammi di marijuana. Nei guai una 20enne che l’aveva portata per tutti. E’ stata denunciata ... (corriereadriatico.it)

BOLOGNA – Controllo dei carabinieri nel centro storico: un arresto e una segnalazione per droga - 12 Ottobre 2024 - I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro e della Compagnia Intervento Operativo del 5° Reggimento CC Emilia Romagna, nell’ambito di un mirato - Renonews.it ... (renonews.it)