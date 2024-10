COMUNICATO UFFICIALE Curva Sud Milano: nessun biglietto dal Milan, nessun parcheggio, nessuna affare con l’Inter (Di martedì 15 ottobre 2024) La Curva Sud Milano attraverso un COMUNICATO UFFICIALE ha fatto sapere di non averr ricevuto biglietti dal Milan e con la tifoseria dell’Inter La Curva Sud rossonera ha deciso di dire la sua. Lo ha fatto attraverso un lungo e ragionato COMUNICATO UFFICIALE dove spiega le sue ragioni: “Abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole affrettate perché inevitabilmente avevamo bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto la settimana scorsa. Vogliamo iniziare subito con una premessa doverosa e sacrosanta: NOI siamo la Curva Sud Milano. NOI siamo gli ULTRAS del Milan. NOI siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro Milan. NOI siamo quelli che ci sono sempre, comunque ed ovunque. E ci saremo ancora, COME SEMPRE a spese nostre, senza regali da parte di nessuno. NOI siamo sempre uno a fianco all’altro. Dailymilan.it - COMUNICATO UFFICIALE Curva Sud Milano: nessun biglietto dal Milan, nessun parcheggio, nessuna affare con l’Inter Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LaSudattraverso unha fatto sapere di non averr ricevuto biglietti dale con la tifoseria delLaSud rossonera ha deciso di dire la sua. Lo ha fatto attraverso un lungo e ragionatodove spiega le sue ragioni: “Abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole affrettate perché inevitabilmente avevamo bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto la settimana scorsa. Vogliamo iniziare subito con una premessa doverosa e sacrosanta: NOI siamo laSud. NOI siamo gli ULTRAS del. NOI siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro. NOI siamo quelli che ci sono sempre, comunque ed ovunque. E ci saremo ancora, COME SEMPRE a spese nostre, senza regali da parte dio. NOI siamo sempre uno a fianco all’altro.

