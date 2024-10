Justcalcio.com - CdS – Calciomercato Lazio, ecco le piste seguite: sono tutti under 22

(Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 10:00:37 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Concentrati sul presente, ma con uno sguardo al futuro (di breve e lungo termine). Lasi gode i risultati della rosa allestita in estate, ma continua a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato di gennaio, quando ci sarà la possibilità di migliorare ulteriormente l’organico qualora si dovessero presentare delle opportunità. I limiti restano gli stessi di qualche mese fa, relativi quindi alla lista con cui fare i conti. Una barriera che può essere aggirata almeno in questa stagione acquistando degli22, che non andrebbero a occupare alcun posto nella rosa per la Serie A (diverso il discorso per l’Europa League).