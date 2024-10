Calcio. Promozione: Urbino corsaro (Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa 15 ottobre 2024 – Nel campionato di Promozione il San Giuliano non va oltre il pareggio a reti bianche (0 – 0) in casa allo Stadio ‘Bui’ contro la Lunigiana Pontremolese. Un risultato che permette alle inseguitrici di agganciarlo in vetta alla classifica. Ne approfittano infatti il Cubino (4 – 1 al Monsummano), la Larcianese (2 – 1 alla Valdinievole Montecatini), e la Real Cerretese che espugna il campo della Lampo Meridien (1 – 2). Ecco il tabellino.San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ria, Pasquini, Susini, Micheletti, Nacci, Bindi, Cantini, Bellucci, Ceciarini. All. RoventiniLunigiana Pontremolese: Cacchioli, Chaabi, Miceli, Pezzoni, Filippi, Vannucci, Aliboni, Cucurnia, Parmigiani, Baudi, Franzoni. Lanazione.it - Calcio. Promozione: Urbino corsaro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa 15 ottobre 2024 – Nel campionato diil San Giuliano non va oltre il pareggio a reti bianche (0 – 0) in casa allo Stadio ‘Bui’ contro la Lunigiana Pontremolese. Un risultato che permette alle inseguitrici di agganciarlo in vetta alla classifica. Ne approfittano infatti il Cubino (4 – 1 al Monsummano), la Larcianese (2 – 1 alla Valdinievole Montecatini), e la Real Cerretese che espugna il campo della Lampo Meridien (1 – 2). Ecco il tabellino.San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ria, Pasquini, Susini, Micheletti, Nacci, Bindi, Cantini, Bellucci, Ceciarini. All. RoventiniLunigiana Pontremolese: Cacchioli, Chaabi, Miceli, Pezzoni, Filippi, Vannucci, Aliboni, Cucurnia, Parmigiani, Baudi, Franzoni.

Calcio Promozione. Lissoufi è il bomber della Forza e Coraggio - Quali differenze tra il calcio ligure e quello emiliano? "In Liguria il calcio è più tecnico e fisico, mentre in Emilia c’è più intensità e maggiore tattica. Abbiamo iniziato subito bene, passando in vantaggio. In più lì i campi sono tutti in erba, mentre qui sono quasi tutti sintetici. Nel secondo ho segnato di di potenza. (Sport.quotidiano.net)

Calcio Promozione - La regina del girone D pareggia solo nel finale. Il Cervia resta al secondo posto. Il Classe mette paura alla capolista Fratta - Monti, 45’ st Ricci Frabattista), Classe-Fratta Terme 1-1 (7’ pt Andalò (C), 32’ st Spadaro), Diegaro-Bellariva Virtus 2-0 (27’ pt Altieri, 34’ st rig. Classifica: Fratta Terme 14; Cervia United, Bakia 13; Misano 12; Young Santarcangelo 11; Classe, Savignanese, Diegaro, Stella 10; Civitella, Riccione 9; Forlimpopoli 8; Verucchio 7; Sparta Castelbolognese 5; San Pietro in Vincoli 4; Frugesport, ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio Dilettanti - Promozione. San Felice-Campagnola si rigioca. Colpo Meschiari per il Concordia - Mercato. L’arbitro nel supplemento del suo referto ha poi ammesso l’errore tecnico spiegando che non aveva ricevuto la seconda ammonizione, ma solo la prima (il primo ammonito era stato Bagni). San Felice-Campagnola terminata 0-0 dieci giorni fa in Promozione va rigiocata per errore tecnico dell’arbitro. (Sport.quotidiano.net)