Bucci e Orlando, scontro sulla natalità: la dura reazione del Pd (Di martedì 15 ottobre 2024) In risposta alle critiche, Marco Bucci ha tracciato il suo programma per i giovani: "Ascoltare i giovani significa permettere loro di esprimere le loro difficoltà" L'articolo Bucci e Orlando, scontro sulla natalità: la dura reazione del Pd proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Bucci e Orlando, scontro sulla natalità: la dura reazione del Pd Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In risposta alle critiche, Marcoha tracciato il suo programma per i giovani: "Ascoltare i giovani significa permettere loro di esprimere le loro difficoltà" L'articolo: ladel Pd proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali in Liguria - scontro Bucci-Orlando sulla natalità. “Vorrei che tutti qui avessero fatto figli”. “Non si risolve il problema criminalizzando” - L'articolo Regionali in Liguria, scontro Bucci-Orlando sulla natalità. Se questo è il criterio, poi ci stanno tutti quanti”. Malgrado la moderazione dell’evento rendesse difficile alimentare polemiche, il sindaco di Genova Marco Bucci non ha perso l’occasione di provocare, parlando di natalità: “È vero che certe volte è un problema economico, ma molte volte non lo è, chi fa figli contribuisce al ... (Ilfattoquotidiano.it)

Regionali : scontro sulla natalità tra Bucci e Orlando - Scontro sulla natalità tra i candidati alla presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci e Andrea Orlando. Durante il dibattito promosso dalla Diocesi di Genova, tenutosi ieri pomeriggio alla sala Quadrivium, i due sfidanti hanno espresso posizioni divergenti su questo tema. Bucci ha... (Genovatoday.it)

Regionali Liguria : se c’è già Bucci perché votare Orlando - che ne è la copia carbone? - Per cui se a un elettore piacciono queste scelte dissipatrici di capitale pubblico – in assenza della credibile volontà di promuovere politiche industriali, sanitarie, ambientali e di inclusione – per quale motivo dovrebbe scegliere la copia carbone e non votare l’originale? Ma il messaggio al corpo elettorale dei tipi all’Orlando è chiarissimo: vi confermiamo che noi faremo le stesse porcate ... (Ilfattoquotidiano.it)