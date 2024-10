Biathlon il 30 novembre via alla Coppa del Mondo | Vittozzi guida le Azzurre in raduno

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sta per partire la stagione invernale delAzzurro. E gli atleti della Nazionale sono in fervente preparazione e attesa. Dal 18 al 31 ottobre gli Azzurri saranno inin Finlandia,ti da Lisa. La due volte campionessa mondiale e vincitrice di 5 Coppe dele bronzo olimpico a Pechino 2022, che ha ricevuto il titolo di atleta dell’anno FISI 2024 pochi giorni fa, punta a grandi traguardi insieme ai compagni di Nazionale. Con lei inci sono Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi. Le nuove competizioni prenderanno il via proprio dFinlandia. Dal 30all’8 dicembre ci sarà la prima gara in calendario. Staffette miste, classiche, short individual, sprint e mass start in programma. Foto fisi.org ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.