Ascolti tv del 14 ottobre, l’Italia scende in campo. Il Grande Fratello trema (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa volta Signorini con il suo Grande Fratello su Canale 5 non è riuscito a evitare lo scontro con la Nazionale di calcio. Su Rai 1 è andata in onda la partita Italia-Israele per la UEFA Nations League. In effetti, la scorsa settimana l’appuntamento col Grande Fratello era saltata proprio in concomitanza con la Nazionale di calcio, ma questa volta Signorini ha voluto sfidare lo share e confrontarsi con uno degli appuntamenti sportivi più attesi. D’altro canto, nella Casa del GF è andato il scena il dramma della passione. Negli ultimi giorni Enzo Paolo ha vissuto un moto di gelosia a causa delle attenzioni di Clayton nei riguardi della moglie Carmen ma, nonostante questo, i suoi dubbi sul rapporto di coppia non si sono sciolti. Su Rai 3, ospite di Massimo Giletti, a Lo stato delle cose, c’era Nando Dalla Chiesa. Dilei.it - Ascolti tv del 14 ottobre, l’Italia scende in campo. Il Grande Fratello trema Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa volta Signorini con il suosu Canale 5 non è riuscito a evitare lo scontro con la Nazionale di calcio. Su Rai 1 è andata in onda la partita Italia-Israele per la UEFA Nations League. In effetti, la scorsa settimana l’appuntamento colera saltata proprio in concomitanza con la Nazionale di calcio, ma questa volta Signorini ha voluto sfidare lo share e confrontarsi con uno degli appuntamenti sportivi più attesi. D’altro canto, nella Casa del GF è andato il scena il dramma della passione. Negli ultimi giorni Enzo Paolo ha vissuto un moto di gelosia a causa delle attenzioni di Clayton nei riguardi della moglie Carmen ma, nonostante questo, i suoi dubbi sul rapporto di coppia non si sono sciolti. Su Rai 3, ospite di Massimo Giletti, a Lo stato delle cose, c’era Nando Dalla Chiesa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blackout al Grande Fratello - la diretta si stacca a causa di un problema tecnico - Il blackout al Grande Fratello per problema tecnico L'articolo Blackout al Grande Fratello, la diretta si stacca a causa di un problema tecnico proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Grande Fratello” - scoperta choc su Enzo Paolo e Carmen : “È accaduto qui nella casa” - L’accoglienza del coreografo non è stata calorosa come ci si aspettava. Leggi anche: “Grande fratello”, chi è stato eliminato: il nome clamoroso Leggi anche: “Amici”, lite tra Vybes e Trigno: Maria costretta ad intervenire È crisi? Carmen Russo è entrata nella casa del Grande Fratello per tranquillizzare e convincere Enzo Paolo Turchi a non abbandonare lo show. (Tvzap.it)

Beatrice Luzzi incontenibile : la frecciata sul suo Grande Fratello - polemica in diretta - Beatrice Luzzi infiamma la diretta del Grande Fratello con una frecciata: ecco cosa ha detto L'articolo Beatrice Luzzi incontenibile: la frecciata sul suo Grande Fratello, polemica in diretta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)