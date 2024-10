Arrestato il tiktoker Damiano Sartori, pugni a carabinieri e security alla Sagra delle castagne (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha creato il panico alla Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino, tirando pugni a destra e a manca e coinvolgendo carabinieri e security. Il tiktoker Damiano Sartori, romano classe 1988, è stato Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sul social network ci sono almeno un paio Viterbotoday.it - Arrestato il tiktoker Damiano Sartori, pugni a carabinieri e security alla Sagra delle castagne Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha creato il panicodi Soriano nel Cimino, tirandoa destra e a manca e coinvolgendo. Il, romano classe 1988, è statoper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sul social network ci sono almeno un paio

