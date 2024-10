Laprimapagina.it - “Antidoto” è il singolo d’esordio di Lenù

(Di martedì 15 ottobre 2024) Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, il primodi, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’11 ottobre. “” è un brano che parla di un amore ormai finito da tempo ma che con il passare degli anni continua a lasciare il segno. Il testo parla di tirare fuori tutto il dolore e la rabbia che, sicuramente, fanno parte di ognuno di noi quando speriamo in qualcosa che in realtà non c’è. Il messaggio che vuole lanciare questa canzone è di avere la forza di volontà necessaria a raggiungere i propri obiettivi. Associare la felicità ad una persona è un evento che accade nella maggior parte dei casi, ed è proprio questo l’errore: non dobbiamo mai far dipendere la nostra felicità da qualcuno. Questo racconto è solo una metafora per far capire che non bisogna forzare qualcosa che non funziona.