Angela Andreoli: “Abbiamo fatto la storia della ginnastica artistica grazie all’unione che c’è tra noi” (Di martedì 15 ottobre 2024) Angela Andreoli, medaglia d’argento ai Giochi di Parigi nella gara a squadre femminile di ginnastica artistica, ha raccontato le sue emozioni olimpiche nell’ultima puntata del magazine “Ginnasticomania“, presentato da Chiara Sani sul Canale Youtube di OA Sport. La soddisfazione per quanto fatto ai Giochi: “L’emozione di Parigi credo sia una cosa unica, a parole non si riesce a descriverlo, lo devi proprio provare, perché ancora oggi, almeno io, faccio ancora fatica a credere che cosa siamo riuscite a fare, perché alla fine Abbiamo scritto un pezzo di storia della ginnastica artistica italiana, quindi sono molto, molto orgogliosa di me e soprattutto delle mie compagne, perché siamo proprio una bella squadra“. Oasport.it - Angela Andreoli: “Abbiamo fatto la storia della ginnastica artistica grazie all’unione che c’è tra noi” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024), medaglia d’argento ai Giochi di Parigi nella gara a squadre femminile di, ha raccontato le sue emozioni olimpiche nell’ultima puntata del magazine “Ginnasticomania“, presentato da Chiara Sani sul Canale Youtube di OA Sport. La soddisfazione per quantoai Giochi: “L’emozione di Parigi credo sia una cosa unica, a parole non si riesce a descriverlo, lo devi proprio provare, perché ancora oggi, almeno io, faccio ancora fatica a credere che cosa siamo riuscite a fare, perché alla finescritto un pezzo diitaliana, quindi sono molto, molto orgogliosa di me e soprattutto delle mie compagne, perché siamo proprio una bella squadra“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ginnastica artistica - Esposito e Andreoli subito in collegiale a Riccione. Le convocate dell’Italia - riposo per D’Amato - Ad esempio le gemelle Asia e Alice D’Amato sono state in Thailandia e hanno poi raggiunto Riccione, dove dal 20 al 30 agosto va in scena un collegiale estivo. In terra romagnola sono impegnate Angela Andreoli e Manila Esposito, mentre riposano, oltre ad Alice, anche Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Le migliori Olimpiadi degli ultimi 60 anni. (Oasport.it)

Pagelle ginnastica Olimpiadi : i voti delle Fate d’argento. Iorio insegna eroismo - Andreoli mortifera - D’Amato versione Mosè - 166) e straripante trave (13. Insolito perché è arrivato dalla Campionessa d’Europa, la ginnasta più cresciuta negli ultimi due anni, quella spesso più impattante e che raramente incappa in falli di un certo peso. 766 che spalanca le porte dell’impresa. Tre anni fa rimase a casa da Tokyo a causa di un infortunio dell’ultimo minuto, questa volta torna con un alloro al collo che corona una carriera ... (Oasport.it)

Ginnastica artistico - Enrico Casella rilancia : “Testare l’uscita in Tsukahara di Andreoli”. Italia verso le qualificazioni alle Olimpiadi - 40) per prendere parte alla seconda suddivisione delle qualificazioni, tra l’altro girando insieme agli USA di Simone Biles e alla quotatissima Cina. L’Italia si presenta con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 e con un grande sogno: conquistare una medaglia nella gara a squadre di ginnastica artistica femminile, impresa riuscita soltanto ad Amsterdam nel 1928 e accarezzata tre anni ... (Oasport.it)