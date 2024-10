Anticipazionitv.it - Amici 24, scoppia una dura lite tra gli allievi: Maria De Filippi costretta a intervenire

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) C’è molta tensione ad24 e ora gliincominciano a perdere la pazienza gli uni con gli altri. Le sfide si fanno sempre più dure e la possibilità di essere eliminati dalla scuola è alta. L’entrata di Chiamamifaro, ennesima figlia d’arte del talent show, sembra aver acceso indirettamente ancora di più la competizione, a tal punto che i litigi si presentano con molta frequenza. L’ultimo, tra Trigno e Vybes, ha costrettoDead entrare in casetta e affrontare la situazione con tutti.24: caos in casetta tra Trigno e Vybes C’è aria di grande competizione ad24 e sembra bastare anche solo un commento per accendere gli animi. L’ultima puntata domenicale ha lasciato ferite più o meno profonde negli, visto che qualcuno si è lamentato dell’entrata di Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi, e dell’uscita di Alena.