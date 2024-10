Al via gli eventi autunnali in Villa Campolieto a Ercolano (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo il successo registrato dalla XXXVesima edizione del Festival delle Ville Vesuviane svoltosi dal 4 al 28 luglio, la Fondazione Ente Ville Vesuviane riapre le magnifiche sale della monumentale Villa Campolieto per ospitare due eventi per l’apertura autunnale che si terranno nel Salone delle Napolitoday.it - Al via gli eventi autunnali in Villa Campolieto a Ercolano Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo il successo registrato dalla XXXVesima edizione del Festival delle Ville Vesuviane svoltosi dal 4 al 28 luglio, la Fondazione Ente Ville Vesuviane riapre le magnifiche sale della monumentaleper ospitare dueper l’apertura autunnale che si terranno nel Salone delle

Villa Domi - riparte la stagione dei grandi eventi. - Non mancheranno, naturalmente, i matrimoni per i quali Villa Domi con la sua splendida cornice di giardini e sale, e la suggestiva veduta di Napoli che la dimora del ‘700 offre, è da sempre location ideale. L'articolo Villa Domi, riparte la stagione dei grandi eventi. Tra gli ospiti d’eccezione il campione judoka e trionfatore nei reality “Isola dei Famosi” e “Pechino express” Marco Maddaloni, ... (Ildenaro.it)

Roma - l’autunno di Villa De Sanctis all’insegna del circo : eventi gratuiti - Villaggio De Sanctis: quando il circo è educativo Un bel progetto quello dell’associazione culturale U35 MeltingPot che, grazie al costante impegno sul territorio, è riuscita a costruire importanti sinergie con diverse progettualità artistiche, al fine di sostenere e sviluppare la creatività nei più giovani. (Funweek.it)

Oltre 230.000 le persone che si sono lasciate conquistare dal “richiamo” della cosmesi - fra oltre500 eventi in centro - tra il beauty village a Palazzo Giureconsulti - sedici Beauty Cube e quattro Beauty Tram itineranti. - Dalle ultime tecniche – come il “Picotage” – per mantenere giovane la pelle, alle verità su filler, biorivitalizzazioni & co, abbiamo capito che preservare e rigenerare sono le migliori chiavi di “skin longevity”. Marcella Bianco, Direttore Generale di Fondazione Operation Smile Italia, ha raccontato invece come si riporta il sorriso a bambini nati con malformazioni labiali nel mondo. (Iodonna.it)