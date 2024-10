Al Forma lo spettacolo musicale “Una canzone intorno al mondo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre al teatro Forma di Bari prenderà il via la nona stagione della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, con lo spettacolo musicale “Una Baritoday.it - Al Forma lo spettacolo musicale “Una canzone intorno al mondo” Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre al teatrodi Bari prenderà il via la nona stagione della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, con lo“Una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giacobazzi trasforma il teatro in un'osteria con spettacolo incluso - Dopo lo strepitoso successo di “Noi, mille volti e una bugia” e di “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”, Andrea Sasdelli, conosciuto ai più come Giuseppe Giacobazzi, comico romagnolo amatissimo dal pubblico, torna a grande richiesta dal vivo nei teatri d’Italia, questa volta... (Udinetoday.it)

Gegè Telesforo sul palco del Teatro Forma con il nuovo progetto "Big Mama Legacy" - Un altro grande artista italiano segnerà il secondo appuntamento della stagione 2024-2025 del Teatro Forma di Bari, con la direzione artistica di Carlo Gallo: venerdì 15 novembre sarà Gegè Telesforo a salire sul palco del teatro barese, con il suo nuovo progetto discografico «Big Mama Legacy»... (Baritoday.it)

La città trasformata in un teatro a cielo aperto - in migliaia alla Notte d'Oro con Giuseppe Giacobazzi - Migliaia e migliaia di persone si sono riversate sabato (12 ottobre) lungo le strade di Ravenna in occasione della Notte d’Oro, l'evento annuale che trasforma la città in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con un ricco calendario di eventi culturali, musicali, artistici e di intrattenimento. (Ravennatoday.it)