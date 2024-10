Accademia dei Maestri artigiani, ecco i nomi dei dodici 'imprenditori doc' (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche per quest'anno, l'Accademia dei Maestri artigiani di arti e mestieri di Ferrara celebrerà, attraverso una premiazione ufficiale a Cento, la nomina di imprenditori che si sono distinti per la loro decennale attività sul territorio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySono Ferraratoday.it - Accademia dei Maestri artigiani, ecco i nomi dei dodici 'imprenditori doc' Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche per quest'anno, l'deidi arti e mestieri di Ferrara celebrerà, attraverso una premiazione ufficiale a Cento, lana diche si sono distinti per la loro decennale attività sul territorio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - giovani under 30 a lezione dai Maestri Artigiani - Lo stile della bottega Il Carato ha forgiato, per più di 40 anni, il proprio percorso creativo con gioielli unici realizzati a mano. . Tali produzioni di alto livello qualitativo sono uno dei fattori che costituiscono l'immagine riconosciuta della Toscana. "Quello che proponiamo è un viaggio nella manualità che si fa arte, per conoscere da vicino il significato dell’impresa e il percorso di ... (Lanazione.it)

La cultura della carta trionfa nell’abilità dei maestri artigiani - Per l’occasione il Fabriano Paper Pavilion aprirà le porte al pubblico, il 21 e 22 settembre dalle 14 alle 18 con workshop e attività su prenotazione per immergersi nella cultura e nell’arte della fabbricazione della carta. Sara Ferreri . Da domani al 29 settembre oltre 150 artisti e curatori artistici onoreranno la carta con mostre, laboratori creativi, performance e incontri. (Ilrestodelcarlino.it)

Il premio al made in Italy. Artigiani maestri d’opera - L’altro artigiano premiato è stato Pierpaolo Bertozzi, di Gambettola, cavaliere del lavoro socio della stamperia a mano delle tele di canapa Bertozzi , fondata dal padre nel 1920 e giunta alla terza generazione. Una grande festa per due artigiani pensionati premiati, e anche per tutta l’Anap, nell’ambito della tradizionale rassegna conviviale estiva. (Ilrestodelcarlino.it)