A che ora Berrettini-Stricker, ATP Stoccolma 2024: programma, tv, streaming (Di martedì 15 ottobre 2024) Matteo Berrettini torna in campo domani contro Dominic Stricker in occasione degli ottavi di finale dell'ATP 250 di Stoccolma 2024. Il tennista azzurro, dopo aver vinto al primo turno il derby con Luciano Darderi, dovrà alzare l'asticella per continuare il suo percorso nella capitale svedese e avvicinarsi alla top30 del ranking mondiale. Il 28enne romano vuole infatti essere testa di serie a Melbourne per gli Australian Open 2025, in modo da evitare i big nelle prime fasi degli Slam e facilitare il suo tentativo di risalita nelle classifiche ATP. Berrettini ha tutte le carte in regola per chiudere in crescendo questa stagione, potendo esaltarsi sui campi veloci indoor grazie ad uno stato di forma abbastanza incoraggiante.

