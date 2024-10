Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 16:30 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE TIBERINA DOVE UN INCIDENTE RALLenta IL TRAFFICO TRA VIA PIAN DELL’OLMO E VIA GROTTA OSCURA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTEVILLE E L’ALBUCCIONE DIREZIONE TIVOLI TERME Servizio fornito da Astral Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)DEL 14 OTTOBREORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE TIBERINA DOVE UN INCIDENTE RALLenta IL TRAFFICO TRA VIA PIAN DELL’OLMO E VIA GROTTA OSCURA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTEVILLE E L’ALBUCCIONE DIREZIONE TIVOLI TERME Servizio fornito da Astral

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 15 : 30 - 20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO PER INCIDNETE TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE EST E LA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 12 : 30 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 11. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 #ROMANAPOLI CODE PER #INCIDENTE TRA #ANAGNI E #COLLEFERRO DIREZIONE ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 11. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 #ROMANAPOLI CODE PER #INCIDENTE TRA #ANAGNI E #COLLEFERRO DIREZIONE ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E ... (Romadailynews.it)