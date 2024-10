Valentino Rossi senza parole: Jorge Lorenzo l’ha fatta grossa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Valentino Rossi senza parole, ospite del Festival dello Sport il pilota spagnolo è tornato a parlare di Valencia 2015. Sono solamente 10 i punti che separano lo spagnolo Jorge Martin, in cima alla classifica piloti a quota 392, e il campione in carica Pecco Bagnaia, che dopo l’ultimo Gp ha ridotto ulteriormente il gap nei confronti dell’iberico della Pramac. La Moto Gp, insomma, si prepara a regalarci un finale incandescente, in cui i colpi di scena non mancheranno senz’altro. Jorge Lorenzo, ex pilota MotoGp – Il Veggente (Ansa)Nulla a che vedere, però, con quello che accadde nove anni fa, nel Motomondiale 2015, passato alla storia per via dello storico duello tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo che nell’ultimo appuntamento stagionale di Valencia impedì al pilota di Tavullia di vincere il suo decimo Mondiale al termine di una rimonta clamorosa. Ilveggente.it - Valentino Rossi senza parole: Jorge Lorenzo l’ha fatta grossa Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), ospite del Festival dello Sport il pilota spagnolo è tornato a parlare di Valencia 2015. Sono solamente 10 i punti che separano lo spagnoloMartin, in cima alla classifica piloti a quota 392, e il campione in carica Pecco Bagnaia, che dopo l’ultimo Gp ha ridotto ulteriormente il gap nei confronti dell’iberico della Pramac. La Moto Gp, insomma, si prepara a regalarci un finale incandescente, in cui i colpi di scena non mancheranno senz’altro., ex pilota MotoGp – Il Veggente (Ansa)Nulla a che vedere, però, con quello che accadde nove anni fa, nel Motomondiale 2015, passato alla storia per via dello storico duello tra, con lo spagnolo che nell’ultimo appuntamento stagionale di Valencia impedì al pilota di Tavullia di vincere il suo decimo Mondiale al termine di una rimonta clamorosa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attacco hacker senza precedenti : Iran con il fiato sospeso in attesa della prossima mossa di Israele - Nel frattempo, le autorità di Teheran mantengono il silenzio, così come Israele non ha fatto trapelare alcun commento ufficiale. . tavia, la paura di una rappresaglia israeliana sembra evidente L'articolo Attacco hacker senza precedenti: Iran con il fiato sospeso in attesa della prossima mossa di Israele. (Ildifforme.it)

Weekend senza pioggia : tempo in miglioramento fino all’inizio di settimana prossima - Domenica 13 ottobre 2024 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o velato ovunque salvo qualche annuvolamento sulle pianure tra notte e mattino, in rapido dissolvimento. Temperature: Minime in calo (9/12°C), massime stazionarie o in lieve calo (20/22°C). Tale scenario dovrebbe durare fino all’inizio della prossima settimana, con temperature intorno alle medie stagionali. (Bergamonews.it)

Roma - Insinna : “Senza rispetto mandare via un uomo serio come De Rossi. Mi preoccupa…” - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Flavio Insinna ha parlato del momento delicato che sta attraversando la Roma. (Golssip.it)