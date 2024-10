Iodonna.it - Un thriller visionario sull'ossessione per la giovinezza, con un'intepretazione da Oscar. Chi non può resistere fino al 30 ottobre può vedere il film di cui tutti parlano già da venerdì 25

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tra la commedia nera e il body horror,e inquietante, assolutamente daanche per l’, coraggiosa e generosa, di Demi Moore. The Substance, diretto dalla regista Coralie Fargeat, premio per la migliore sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes, sarà nelle sale di tutta Italia il 30. Ma per chi non può aspettare l’uscita ufficiale delpiù discusso del momento, I Wonder Pictures ha organizzato una serie di anteprime speciali che si terranno il 25alle 21.00 in alcuni cinema selezionati.