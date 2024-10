Ilrestodelcarlino.it - Turisti in fila per vedere i capolavori. L’autunno del Fai è un successo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora una volta un, basta questa parola per tracciare il bilancio delle Giornate Fai di Autunno, in scena l’ottava edizione. Un sabato e domenica inperi nostri, famiglie, comitive davanti al Palazzo di Giulio d’Este, sede della prefettura. Ancora file per visitare altri due gioielli del nostro patromonio, tributo al sacro. Porte aperte in questi due giorni anche nella Chiesa di San Paolo e la Basilica di San Giorgio fuori le mura. Visibile la soddisfazione nei volontari, nei ragazzi che hanno fatto da cicerone, inedità veste che da studenti li ha trasformati in maestri, lungo gli itinerari dell’arte e della cultura. E, la ripetizione sarà scusata, è stata ancora unla collaborazione dell’istituto di istruzione superiore Aleotti con il Fai. Obiettivo, coinvolgere i ragazzi, i giovani. Due giorni con assoluto protagonista il bello.