Traffico Roma del 14-10-2024 ore 17:00 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Buon pomeriggio dalla redazione ben trovati sul grande raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite cazzi e Salaria sempre un internal code a tratti dalla Nomentana all’uscita alla rustica nel quadrante sud è in calore esterna code a partire dalla puntina Sino all’uscita Tuscolana per mano Poi disagi sulla tangenziale interessata da lavori da incolonnamenti tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo rallentamenti all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti code sulla stessa via della Pineta Sacchetti in direzione delle gemelle al centro Traffico congestionato nella zona di Piazza Adriana quindi di Castel Sant’Angelo a causa dei lavori in piazza Pia nel frattempo alla Trieste la polizia locale Ci segnala ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 17:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Buon pomeriggio dalla redazione ben trovati sul grande raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite cazzi e Salaria sempre un internal code a tratti dalla Nomentana all’uscita alla rustica nel quadrante sud è in calore esterna code a partire dalla puntina Sino all’uscita Tuscolana per mano Poi disagi sulla tangenziale interessata da lavori da incolonnamenti tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo rallentamenti all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti code sulla stessa via della Pineta Sacchetti in direzione delle gemelle al centrocongestionato nella zona di Piazza Adriana quindi di Castel Sant’Angelo a causa dei lavori in piazza Pia nel frattempo alla Trieste la polizia locale Ci segnala ...

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 16 : 30 - luceverde. it un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione e ben trovati sul grande raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite kassie Salaria sempre un internal code a tratti la Nomentana all’uscita alla rustica nel quadrante Sud in carreggiata ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 15 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Ancora una notte di chiusura sull’olimpica per i lavori di montaggio di nuove barriere a cura di Anas dalle 22 alle 6 di stanotte la strada sarà chiusa tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni lavori urgenti in via Giacomo Puccini su disposizione dei vigili del fuoco la strada è chiusa ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 14 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Ancora una notte di chiusura sull’olimpica per i lavori di montaggio di nuove barriere a cura di Anas dalle 22 alle 6 di stanotte la strada sarà chiusa tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni lavori urgenti in via Giacomo Puccini su disposizione dei vigili del fuoco la strada è chiusa ... (Romadailynews.it)