Tifosi morti sulla Potenza-Melfi, il padre di una delle vittime indagato per omicidio stradale colposo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incidente mortale sulla Potenza-Melfi. La Procura della Repubblica di Potenza ha iscritto nel registro degli indagati l'uomo che era alla guida dell'auto a bordo della quale viaggiavano i tre giovani Tifosi del Foggia morti nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. L'uomo è Foggiatoday.it - Tifosi morti sulla Potenza-Melfi, il padre di una delle vittime indagato per omicidio stradale colposo Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incidente mortale. La Procura della Repubblica diha iscritto nel registro degli indagati l'uomo che era alla guida dell'auto a bordo della quale viaggiavano i tre giovanidel Foggianell'incidenteavvenuto nella tarda serata di ieri. L'uomo è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Foggia - tre tifosi morti in un incidente a Potenza : squadra in visita ai feriti in ospedale - proclamato il lutto cittadino - Il bilancio dell`incidente stradale che ieri ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del... (Calciomercato.com)

Tifosi foggiani morti a Potenza - il cordoglio degli altri club : "Tragedia che colpisce la grande famiglia del calcio" - "Una notizia che ci lascia sgomenti e che ci rattrista particolarmente, perché riguarda tre giovani del nostro girone e di una comunità vicina. Il calcio si nutre dei suoi tifosi che sostengono la propria squadra del cuore, in casa e in trasferta, macinando talvolta chilometri e chilometri per... (Foggiatoday.it)

L’amore per il calcio - la passione per il Foggia : chi erano i 3 tifosi morti nell’incidente di Potenza - G. e S. Si chiamavano Gaetano Gentile, M. D. Continua a leggere . La sindaca Maria Aida Episcopo proclamerĂ il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Il sinistro è avvenuto proprio mentre erano in trasferta per seguire la squadra del cuore. e avevano 21, 17 e 13 anni i tre tifosi morti nell'incidente avvenuto sulla statale 93, tra Potenza e Melfi, nella notte di domenica 13 ottobre. (Fanpage.it)