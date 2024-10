Ten Hag ha sette partite per salvare la panchina dello United: intanto cresce un nome per sostituirlo (Di lunedì 14 ottobre 2024) sette partite per salvare la panchina: ten Hag ha un mese per evitare l’esonero mentre la società ha un nuovo nome per il sostituto La panchina di ten Hag è in bilico e il tecnico ha sette partite, da sabato contro al Brentford fino alla prossima sosta per le nazionali di metà novembre per cambiare Calcionews24.com - Ten Hag ha sette partite per salvare la panchina dello United: intanto cresce un nome per sostituirlo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)perla: ten Hag ha un mese per evitare l’esonero mentre la società ha un nuovoper il sostituto Ladi ten Hag è in bilico e il tecnico ha, da sabato contro al Brentford fino alla prossima sosta per le nazionali di metà novembre per cambiare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - linea dura contro i giocatori ma Fonseca si gioca la panchina nelle prossime 3 partite - La sosta per gli impegni delle nazionali non porterà a dei ribaltoni in casa Milan. La dirigenza fa quadrato intorno a Fonseca: le responsabilità... (Calciomercato.com)

CM.com – Milan - linea dura contro i giocatori ma Fonseca si gioca la panchina nelle prossime 3 partite|Primapagina - com. Nelle prossime tre partite contro Udinese, Bologna e Napoli, il Diavolo si gioca tanto. Il tecnico portoghese è consapevole che ora contano i punti più che il bel gioco: da questo trittico almeno 7. Nonostante fossero presenti al “Franchi” e nonostante tutto quello che è accaduto al di là della sconfitta, nessuno della dirigenza ha preso la parola a Firenze: ci si aspetta che lo facciano ... (Justcalcio.com)

Milan - linea dura contro i giocatori ma Fonseca si gioca la panchina nelle prossime 3 partite - La sosta per gli impegni delle nazionali non porterà a dei ribaltoni in casa Milan. La dirigenza fa quadrato intorno a Fonseca: le responsabilità... (Calciomercato.com)